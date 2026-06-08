Психиатр рассказал о пользе коротких, но регулярных отпусков

Частые непродолжительные отпуска помогают организму лучше справляться со стрессом и эмоциональным выгоранием, чем один длительный отдых в году. Об этом РИА Новости сообщил врач-психиатр, доцент и заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса ДВФУ Александр Сергиевич.

По словам специалиста, регулярность отдыха играет более важную роль, чем его продолжительность. Он отметил, что короткие отпуска через небольшие промежутки времени дают более устойчивый положительный эффект для психоэмоционального состояния.

Врач подчеркнул, что отказ от отпуска из-за чрезмерной вовлеченности в работу может негативно сказаться на здоровье. Регулярный отдых помогает снизить уровень эмоционального напряжения и облегчает повседневное восприятие стрессовых ситуаций.

Сергиевич также обратил внимание на важность полноценных выходных. По его словам, минимум два выходных дня в неделю необходимы человеку для восстановления физических и психологических ресурсов.

Кроме того, специалист отметил, что большое значение имеет качество отдыха. Руководителям он рекомендовал беспокоить сотрудников в отпуске только в исключительных случаях, а коллегам — по возможности не нагружать отдыхающего начальника рабочими вопросами.

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