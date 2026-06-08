Верующим напомнили о начале поста в честь апостолов Петра и Павла

Православные верующие 8 июня вступают в Петров пост — один из многодневных церковных постов, установленный в честь святых апостолов Петра и Павла. В 2026 году он продлится до 11 июля включительно. Об этом пишут ВЕСТИ .

О начале поста сообщили в Telegram-канале Введенского ставропигиального мужского монастыря. В Русской православной церкви напомнили, что Петров пост традиционно начинается в понедельник спустя неделю после праздника Троицы — сразу после Недели всех святых.

Продолжительность поста ежегодно меняется в зависимости от даты празднования Пасхи и может составлять от восьми до сорока двух дней. При этом завершение поста всегда приходится на 12 июля — день памяти апостолов Петра и Павла. Последним постным днем в 2026 году станет 11 июля.

Петров пост считается менее строгим по сравнению с Великим постом. В этот период верующие ограничивают себя в пище и уделяют особое внимание молитве и духовной жизни.

До этого стало известно, что в РПЦ объяснили, можно ли жениться на куме своих детей.