Подмосковье вошло в топ регионов по доступности топлива

Москва вновь стала лидером среди российских регионов по доступности бензина для населения. Подмосковье также оказалось в числе регионов с наиболее доступным топливом, заняв 11-е место в рейтинге РИА Новости .

Согласно исследованию, жители Московской области могут приобрести на среднюю чистую зарплату около 1641 литра бензина АИ-92 в месяц. Средняя стоимость литра топлива в регионе в апреле 2026 года составила 63,10 рубля, а рост цен за год не превысил 11,8%.

Москва, Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ стали лидерами рейтинга по доступности бензина. В этих регионах на среднемесячную зарплату можно купить более двух тысяч литров АИ-92. Средний показатель по стране составляет 1405 литров.

Еще в ряде регионов, включая Санкт-Петербург, ХМАО, Сахалинскую и Мурманскую области, жители могут позволить себе более 1,5 тысячи литров топлива в месяц.

Наименьшая доступность бензина зафиксирована в Ингушетии, Чечне и Дагестане. Аналитики связывают это с сочетанием относительно высоких цен на АЗС и более низких доходов населения.

В среднем по России стоимость АИ-92 в апреле выросла на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что заметно превысило уровень инфляции. Сильнее всего цены увеличились в Забайкальском крае, Севастополе и Крыму.

Минимальная цена бензина зафиксирована в Челябинской области — 59,52 рубля за литр. Самое дорогое топливо оказалось в Магаданской области, где литр АИ-92 стоит 79,61 рубля.

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