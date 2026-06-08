Трамп убедил Нетаньяху повременить с ответом Тегерану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом согласился временно отказаться от немедленного ответа на иранские удары. Как сообщает портал Axios, Вашингтон рассчитывает использовать паузу для продвижения возможной сделки с Тегераном, пишет Интерфакс .

По информации издания, Трамп призвал израильского премьера не предпринимать резких шагов и дать США время для дипломатических контактов с Ираном. Источник Axios среди американских чиновников утверждает, что Нетаньяху первоначально возражал против такого подхода, однако в итоге согласился отложить ответные действия.

Собеседник портала отметил, что разговор между лидерами прошел спокойнее, чем их предыдущие переговоры на прошлой неделе. По его словам, администрация США считает, что получила дополнительное время для возможного урегулирования ситуации.

Ранее Дональд Трамп в интервью Financial Times заявил, что Израилю придется принять любое соглашение, которое Вашингтон сможет заключить с Ираном. При этом американский лидер подчеркнул, что сохраняет курс на дипломатическое решение конфликта.

Накануне Армия обороны Израиля сообщила о перехвате баллистических ракет, выпущенных с территории Ирана. В Корпусе стражей Исламской революции заявили, что атака стала ответом на действия Израиля в Ливане.