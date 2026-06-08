За неделю силы ПВО уничтожили более 3,7 тысячи украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за последнюю неделю перехватили и уничтожили не менее 3738 украинских беспилотников. Такие данные приводит РИА Новости на основе ежедневных сводок Минобороны РФ.

Согласно подсчетам агентства, наиболее масштабные атаки были зафиксированы 3 и 6 июня. В эти дни силы ПВО уничтожили 754 и 911 беспилотников соответственно.

Основная часть атак пришлась на регионы европейской части России. В Минобороны регулярно сообщают о работе систем ПВО над приграничными и центральными субъектами страны.

Для сравнения, за предыдущий отчетный период — с 25 по 31 мая — российские военные перехватили не менее 2265 украинских дронов. Таким образом, интенсивность атак за последнюю неделю заметно выросла.

Ранее сообщалось, что в Лисичанске Луганской Народной Республики в результате атаки ВСУ ранения получили двое несовершеннолетних. Под удар попали подростки, катавшиеся на велосипедах в вечернее время.