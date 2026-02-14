Сумасшествие в мужской фигурке: впервые олимпийский чемпион из Казахстана, Гуменник выше Малинина

На Олимпийских играх в Италии завершились соревнования у мужчин-одиночников в фигурном катании. Такой драматической развязки в истории олимпийской фигурки, кажется, еще никогда не было.

Всякий, кто знал результаты после короткой программы, а затем посмотрел итоги после произвольной, испытал бы серьезный шок. Или просто решил, что это розыгрыш.

Гуменник справился

Начнем по порядку. Единственный российский представитель Петр Гуменник в произвольной программе открывал вторую разминку — после короткой он был 12-м.

Петр выдал очень достойный прокат — мощный, эмоциональный, хотя и не идеальный с точки зрения техники: в некоторых прыжках были небольшие недокруты. В любом случае, Гуменнику нужно аплодировать стоя — фигурист сумел собраться после проблем в короткой, когда, напомним, ему пришлось менять музыку за три дня до выступления.

Фото: [ Петр Гуменник/ISU ]

Гуменник получил за произвольную программу солидные 184,49 балла — солидный результат, в итоге он оказался четвертым. В сумме 271,21 — россиянин завершил Олимпиаду на шестом месте. Если бы не форс-мажор с короткой, был бы с медалью.

И, конечно, Гуменника засудили. Постарались два арбитра — итальянка Тициана Моранди и канадка Лианна Карон. Моранди, например, по сумме двух программ поставила своему соотечественнику Даниэлю Грасслю на 23 балла больше, чем в среднем другие судьи, Гуменнику — на 13 баллов меньше. Грассль в итоге оказался девятым, если что.

Карон начала прибивать россиянина еще в короткой, а в произвольной ставила оценки выше даже тем фигуристам, которые полностью сорвали программу. Для нее пять квадов Гуменника не перевесили одного в исполнении корейца Чха Чжун Хвана, который в итоговом протоколе оказался на строчку выше. Бронзовому призеру Шуну Сато россиянин проиграл менее четырех баллов — ничтожное для мужского катания отставание, которое, об этом можно говорить уверено, обеспечили судьи.

«То, что мы видим в его распечатке, не соответствует действительности. Я это могу сказать точно. Мы смотрели всех участников. То количество «кьюшек» и «галок», которые ему поставили, остальным прощали. Плюс компоненты 80 баллов он получил при чистейшем прокате. У него не было ни дедакшенов, ни степ-аутов — он получил компоненты 80. Великие спортсмены Илья Малинин и Адам Сяо Хим Фа за свои сорванные полностью произвольные программы компоненты получили выше, чем Петя. Это не совсем правильно», — негодовал известный тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз.

Он заявил, что для него Гуменник «как минимум с медалью». Для нас — тоже.

Крах лидеров

Вторая разминка задала высокий уровень ожиданий. Кроме Гуменника, сильный прокат выдал Стивен Гоголев. Явно выпал только украинец Кирилл Марсак, но он и сам осознавал, что поднялся так высоко после короткой только благодаря стечению обстоятельств, — по сумме двух программ улетел примерно на свое «законное» место, 19-е.

Фото: [ Илья Малинин/МОК ]

Но в первой разминке, где собрались просто монстры современного фигурного катания, все перевернулось с ног на голову. Четвертый после короткой итальянец Грассль откатал очень буднично и оказался ниже Гуменника. А потом француз Адам Сяо Хим Фа, японец Юма Кагияма и американец Илья Малинин просто сорвали свои программы. После выступления безусловного лидера мирового фигурного катания комментаторы несколько секунд молчали, пытаясь осознать, что это было.

У Ильи сразу все пошло не так, и до конца программы он не сумел взять себя в руки.

«Я все испортил. Честно говоря, это первое, что пришло мне в голову. Не может быть, чтобы это просто так случилось. Я готовился весь сезон. Я был так уверен в своей программе. Выйти и увидеть такое… нет слов, честно говоря», — горевал Малинин.

В итоге выдающийся американец стал только восьмым, а в произвольной программе — 15-м. И то судьи еще натянули ему оценку за компоненты, она оказалась выше, чем у Гуменника. Татьяна Тарасова заявила, что американцы загнали «своего парня», заставив его выступать в командном турнире. Четыре проката за неделю — это, конечно, нереально много, ничего удивительного в том, что 21-летний фигурист выгорел. Хотя, если бы не Малинин, у США не было бы золота коиандного олимпийского турнира.

Достаточно гуманно арбитры отнеслись к Кагияме, который с жутким падением сумел сохранить итоговое второе место.

Величие Шайдорова

Фото: [ ISU ]

Впервые в истории фигурного катания олимпийское золото выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Тут вопросов никаких, произвольную фигурист исполнил невероятно мощно и абсолютно заслуженно с пятого места после короткой переместился на первое.

В этой великой победе есть и русский след. Тренирует Шайдорова олимпийский чемпион Алексей Урманов.

«Сейчас у меня очень серьезная гордость за мальчишку. Ну, не за мальчишку, а за этого мужчину, за Михаила Шайдорова. Потому что он большой молодец. Очень горжусь, что у меня появился такой спортсмен, которому я могу доверять. Могу доверять риски. Сегодняшний четверной флип в произвольной программе был очень сырой, мы его мало потренировали. Я очень сильно за это переживал. Будь на его месте другой спортсмен, ни в коем случае не отправил бы его на исполнение. А этому спортсмену доверяю», — сказал Урманов.

Невероятно трогательное завершение олимпийского турнира — мужские объятия Шайдорова и Малинина. Два больших спортсмена показали свое уважение друг к другу.