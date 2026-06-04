Суперсенсация на «Ролан Гаррос»: россиянка Шнайдер выбила первую ракетку

Российская теннисистка Диана Шнайдер сотворила главную сенсацию в женском турнире «Ролан Гаррос»: выбила в четвертьфинале несгибаемую белоруску Арину Соболенко, первую ракетку мира. После этого стал вполне реален российский финал на турнире Большого шлема. Двум подругам, Шнайдер и Мирре Андреевой, осталось сделать до него по одному шагу.

Шнайдер так укатала Соболенко, что та захотела уйти из тенниса

Диана Шнайдер, 23-я ракетка мира раньше не добиралась до четвертьфиналов на турнирах Большого шлема, а сейчас выскочила сразу в полуфинал.

Соболенко выиграла первый сет (6:3), вела во втором с двумя брейками (5:3) и подавала на матч. Однако Шнайдер не выключилась из борьбы, здорово принимала и беспощадно использовала многочисленные ошибки белоруски. И все равно, дальнейшее сложно представить: Шнайдер взяла у Соболенко 10 геймов подряд — спасла второй сет и разнесла первую ракетку под ноль в третьем.

Конечно, в третьем сете Соболенко совсем расклеилась, кричала сама на себя: «Ты меня задолбала, Арина». После матча белоруска заявила, что у нее такое чувство, что она хочет завязать с теннисом. Ну, или, по крайней мере, сутки провести в комнате, где можно все расшибить. Но ведь то россиянка довела ее до такого состояния, задушив уверенной и агрессивной игрой.

А ведь что-то похожее у Шнайдер было в 1/8 финала с американкой Мэдисон Киз, которая год назад выиграла Australian Open, да и до сих пор в рейтинге выше Шнайдер (19-е место, лучшее в карьере — пятое). Тогда россиянка также укатала соперницу под ноль в третьем сете.

На одной волне с тренером

Фото: [ WTA ]

По ходу прошлого сезона Шнайдер скатывалась со своей лучшей позиции в рейтинге (11-е место) и в целом играла не слишком хорошо. За полтора года теннисистка сменила пять тренеров. И, кажется, нашла того, кто ей был нужен. Летом прошлого года россиянка начала работать с Сашей Баиным, немцем югославского происхождения, который раньше тренировал таких звезд как Серена Уильямс, Виктория Азаренко и Наоми Осака. Не прошло и месяца, как Шнайдер выиграла турнир WTA 500 в мексиканском Монтеррее.

«Думаю, к концу прошлого года мы с Сашей уже чувствовали себя комфортно. Потом предсезонка — еще больше времени провели вместе. С каждым турниром связь крепла, так всегда: чем больше времени проводишь вместе с человеком — тем комфортнее становится. Ну и вообще: если бы мне было некомфортно, мы бы просто не работали. И Саша со мной в этом согласен: смысл был бы продолжать, если бы это ни мне, ни ему не приносило удовольствия? Тогда и результата бы точно не было», — рассказала Шнайдер о сотрудничестве с тренером.

Теннисистка подчеркнула, что за период работы с Баиным значительно улучшила прием, стала чаще выходить к сетке и в целом чувствует себя на корте гораздо увереннее.

Возможная встреча подруг

Нынешний «Ролан Гаррос» богат сенсациями — как в женской, так и в мужской сетке. В частности, парижская жара унесла на ранней стадии первую ракетку мира Яника Синнера.

Фото: [ WTA ]

В женских полуфиналах сильнейшей по рейтингу осталась восьмая ракетка мира Мирра Андреева. Российским болельщикам нужно надеяться, что на этой стадии сенсаций не случится, и тогда можно будет увидеть финал Мирра Андреева — Диана Шнайдер. У обеих россиянок соперницы ниже по рейтингу.

Мирра Андреева играет с 15-м номером классификации украинкой Мартой Костюк. Соперница неприятная, в этом году Мирра ей уже дважды проигрывала. Но прямо сейчас сильнейшая теннисистка страны находится в хорошей форме. Андреева не устает подчеркивать, что за последний год она окрепла психологически.

Россиянка утверждает, что не допустит ошибок прошлых лет на «Ролан Гарросе»: она была в полуфинале два года назад, в четвертьфинале в прошлом году, но уступала соперницам, которые значительно уступают ей в классе. Мирра говорит, что теперь она не будет думать о близком финале, а просто станет играть розыгрыш за розыгрышем, выкладываясь на сто процентов.

Шнайдер в полуфинале выйдет против 114-номера номера рейтинга квалифая Майи Хвалинской. Польская теннисистка проводит в Париже турнире своей жизни. Хвалинска прошла нескольких сильных соперниц, включая россиянку Анну Калинскую в четвертьфинале.

Фото: [ WTA ]

Если все сложится удачно, то в финале встретятся не просто две россиянки, но еще и две подруги. Мирра Андреева и Диана Шнайдер давно дружат, много играли в паре, а два года назад взяли бронзу на Олимпиаде в Париже. Похоже, французская столица — их место силы.