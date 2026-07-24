«Небо в огне: рекордная волна БПЛА». За сутки российские ПВО уничтожили 172 беспилотника

По данным Министерства обороны Российской Федерации, за двенадцать часов дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В оборонном ведомстве уточнили, что перехват целей осуществлялся с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Боевая работа проводилась в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областями, а также над Московским регионом, республиками Крым и Башкортостан, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.

«В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, республик Крым и Башкортостан, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 23 июля российская ПВО сбила 33 дрона.