Суперзвезда без признаков звездности: Томас Мюллер сыграл последний матч за «Баварию»

В четвертьфинале клубного чемпионата мира «Бавария» проиграла ПСЖ (0:2). Со временем этот результат погрузится в пучины статистических данных и матч запомнится не его итогом, а тем, что в последний раз за мюнхенский клуб сыграл Томас Мюллер.

Портал «Подмосковье сегодня» расскажет об уникальном вкладе этого игрока в развитие футбола.

Исследователь пространства

Мюллер никогда не обладал выдающимися физическими данными — скоростью или мощью, не отличался особенной техникой или силой удара. Казалось, такой игрок просто не мог оказаться в «Баварии», которую из-за переполненности звездами порой называют ФК «Голливуд».

Но интеллект, удивительное тактическое чутье и отменная рабочая этика сделали из Мюллера великого футболиста. Его амплуа на поле определить невероятно сложно: и не чистый нападающий, не вингер, не вполне полузащитник.

Еще в 2011 году, когда карьера Томаса только разгоралась, у футболиста спросили о его роли на поле. Мюллер назвал себя «раумдойтером» — в переводе с немецкого «искатель/исследователь пространства». Теперь это словечко прочно вошло в футбольный лексикон (даже в Википедии можно отыскать), а Мюллера стали называть «первым раумдойтером».

«Мюллер играет всегда!»

Фото: [ ФК «Бавария» ]

Примерно в то же время знаменитый голландский тренер Луи ван Гал произнес фразу, ставшую мемом: «Мюллер играет всегда!» Со времен Ринуса Михелса и Йохана Кройфа голландцы считаются едва ли не главными новаторами футбольной тактики, и Мюллер стал любимцем ван Гала.

Позже, когда голландца уже не было в «Баварии», эту фразу припоминали, когда другие тренеры пытались усадить Мюллера на лавку. Обычно это плохо заканчивалось для них самих. Нико Ковач и даже великий Карло Анчелотти, предпринимавшие попытки уменьшить роль Мюллера, проработали в «Баварии» всего по году.

Мюллер сыграл за «Баварию» 756 матчей, забив 250 мячей и отдав 223 передачи. Больше голов за мюнхенский клуб только у Роберта Левандовски и Герда Мюллера, ярко выраженных бомбардиров.

В долгой карьере Мюллера практически не было травм.

«Там, где нет мышц, невозможно получить травму! Мои икры настолько тонкие, что ни один соперник не может попасть по костям, потому что их трудно увидеть», — в своей неповторимой манере объяснял Мюллер этот феномен.

Любое интервью Томаса — это событие. Он не просто любит поговорить (на поле он почти не замолкает, растолковывая партнерам те или иные моменты), но еще и делает это исключительно ярко и остроумно. Поэтому Мюллер был важнейшим человеком в раздевалке «Баварии».

Титулы Мюллера

Фото: [ ФК «Бавария» ]

С «Баварией» Мюллер 13 раз выиграл чемпионат Германии, шесть раз стал обладателем Кубка страны, дважды выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира (еще в прежнем его формате).

В марте 2010 года Томас дебютировал в национальной сборной Германии,и уже летом отправился на чемпионат мира в ЮАР. Сборная стала бронзовым призером, а Мюллер получил «Золотую бутсу» чемпионата мира, забив пять мячей и отдав три передачи. На мундиале 2014 года Германия стала чемпионом мира, а Мюллер вновь отметился пятью забитыми мячами.

Что дальше

«Бавария» решила не подписывать новый контракт с 35-летним Мюллером. Пока что Томас находится в раздумьях: он еще вполне может продолжить карьеру игрока в другом клубе. Также «Бавария» готова предложить своей легенде какой-то пост в клубе.

Но многие эксперты считают, что Мюллер с его тактическим умом и привычкой руководить на поле станет хорошим тренером. В частности, в этом уверен партнер Томаса по сборной Тони Кроос.