Такого не случалось почти полвека: в НХЛ будет повторение прошлогоднего финала Кубка Стэнли

«Эдмонтон Ойлерз» обыграли в пятом матче финала Западной конференции НХЛ «Даллас Старз» (6:3) и выиграли серию со счетом 4-1. Таким образом, в финале Кубка Стэнли, как и год назад, сыграют «Эдмонтон» и «Флорида Пантерз».

В НХЛ ситуация, когда афиша финала Кубка Стэнли повторяла прошлогоднюю, в последний раз случалась в 1977 и 1978 годах, без малого полвека назад. Тогда «Монреаль» дважды подряд обыгрывал в финалах «Бостон».

Как это было год назад

Год назад был увлекательный финал: для выявления победителя потребовалось провести все семь матчей.

Причем первые три игры забрала «Флорида» (3:0, 4:1, 4:3), и, казалось, вопрос с обладателем Кубка Стэнли решен. Но «Эдмонтон» нашел себе силы вернуться и сравнял счет в серии (8:1, 5:3, 5:1).

В седьмом матче команды играли осторожно. В первом периоде нападающий «Флориды» Картер Верхаге открыл счет, но уже через минуту Маттиас Янмарк его сравнял. Во втором периоде бросок Сэма Райнхарта застал врасплох голкипера «Ойлерз» Стюарта Скиннера. «Эдмонтон» пытался отыграться, но оборона «Флориды» во главе с блестяще игравшим Сергеем Бобровским выстояла — 2:1. «Флорида» впервые в истории выиграла Кубок Стэнли.

Путь к финалу

«Флорида» в первом раунде, как и год назад, встречалась с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матчи были достаточно упорными, но преимущество «Пантерз» вновь не вызывало сомнений, серия завершилась в пяти матчах.

В серии с «Торонто Мейпл Лифс» были сыграны все возможные семь матчей. В решающем поединке «Флорида» разгромила соперника со счетом 6:1.

Фото: [ ХК «Флорида Пантерз» ]

В финале Восточной конференции «Пантерз» не оставили «Каролине» никаких шансов, отдав лишь один матч.

«Эдмонтон» имел шанс вылететь еще в первом раунде. «Ойлерз» много ошибались в защите и проиграли два стартовых матча серии с «Лос-Анджелес Кингз». Чудом «Нефтяники» «отскочили» в четвертом матче, на последних секундах переведя игру в овертайм.

Этот момент стал своеобразным тумблером, переключившим команду на режим плей-офф. «Эдмонтон» добил «Лос-Анджелес», а затем неожиданно легко выиграл серии с «Вегасом» и «Далласом», отдав соперникам лишь по одной игре.

Что изменилось?

Состав и манера игры «Флориды» практически не изменились. Лидеры прошлогодней команды — Сергей Бобровский, Александр Барков, Мэттью Ткачак, Сэм Беннетт, Сэм Райнхарт ­— на месте и находятся в полном порядке.

В дедлайн «Пантерз» сделали два очень важных приобретения, выменяв защитника Сета Джонса и нападающего Брэда Маршана, который выигрывал Кубок Стэнли в составе «Бостона» еще в 2011 году. Маршан, как влитой, вписался в третье звено, сделав его боевой атакующей единицей. Страстный ветеран набрал в плей-офф 14 очков, всего на три меньше, чем у Баркова, лидера команды по этому показателю.

Фото: [ Коннор Макдэвид/ХК «Эдмонтон Ойлерз» ]

В составе «Эдмонтона» изменений произошло гораздо больше. Самые заметные имена — защитники Джон Клинберг и Джейк Уолман, нападающие Джефф Скиннер, Виктор Арвидссон, Трент Фредерик, Каспери Капанен, Василий Подколзин.

При этом «Ойлерз» все равно остаются командой, где игра в атаке зависит, в первую очередь, от Коннора Макдэвида, во вторую ­— от Леона Драйзайтля, а третьей очереди, можно сказать, и нету.

Новое противостояние «Эдмонтона» и «Флориды» стартует 4 июня.