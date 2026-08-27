Лишний вес связан не только с едой: эндокринолог назвала другие важные факторы

На избыточную массу тела могут влиять не только питание и уровень физической активности, но также психоэмоциональные, семейные и социальные факторы. Об этом в эфире радиостанции « Говорит Москва » рассказала врач-диетолог, терапевт и эндокринолог Наталья Лазуренко.

По словам специалиста, принцип «меньше есть и больше двигаться» известен многим, однако сам по себе он не объясняет все случаи избыточной массы тела. Лазуренко отметила, что проблема может быть связана с комплексом причин, а не только с силой воли человека и ограничениями в питании.

Среди факторов, которые могут влиять на массу тела, врач назвала психоэмоциональное состояние, семейные привычки и социальные условия. Она также подчеркнула, что ожирение относится к хроническим заболеваниям и требует более широкого подхода, чем простое сокращение калорийности рациона.

Ранее Bloomberg сообщал, что в США по итогам 2025 года продажи одежды больших размеров снизились на 7–8%. Издание связывало эту динамику с распространением препаратов для снижения веса.