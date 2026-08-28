Эксперт объяснила, как оформить больничный во время отпуска

Если сотрудник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, больничный оформляется на общих основаниях, а сам отпуск можно продлить или перенести. Об этом RT рассказала старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.

По ее словам, такое правило предусмотрено статьей 124 Трудового кодекса. При этом если человек заболел во время отпуска без сохранения зарплаты, отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком до трех лет, листок нетрудоспособности оформят со дня окончания отпуска, если болезнь продолжается.

С 26 апреля 2026 года правила изменились для родителей. Если человек находится в отпуске по уходу за ребенком у одного работодателя, но одновременно работает у другого, он может оформить больничный и получить пособие.

Эксперт уточнила, что больничный не выдают для ухода за родственником старше 15 лет, который лечится в стационаре или дневном стационаре, а также при уходе за хроническим больным в период ремиссии. Ограничение для отпуска по уходу за ребенком не действует, если сотрудник в это время работает неполный день или на дому.

Пшеничникова добавила, что решение об оформлении больничного принимает врач по результатам осмотра. Одних жалоб пациента для этого недостаточно.