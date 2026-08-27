В Госдуме предупредили Лондон: эскалация вокруг Украины может привести к ответу России

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в беседе с РИА Новости , что дальнейшая эскалация со стороны Великобритании может привести к ответным мерам России. По его словам, такой ответ может быть как зеркальным, так и асимметричным и не обязательно связан с ядерным оружием.

Чепа отметил, что Москва считает Великобританию фактически вовлеченной в конфликт на Украине. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Лондон находится в шаге от официального признания себя соучастником конфликта.

Поводом для новых заявлений стала политика британского правительства во главе с премьером Энди Бернемом. В частности, речь идет о его визите в Киев и обещании помочь с производством ракет SCALP/Storm Shadow.

По мнению Чепы, терпение Москвы в отношении Лондона не бесконечно. Он также предположил, что в континентальной Европе могут не проявить особой солидарности с Великобританией в случае обострения ситуации.

Россия неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений Украине мешают урегулированию и усиливают вовлеченность стран НАТО в конфликт.