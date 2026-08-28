Эксперт назвала самые востребованные профессии в России в 2026 году

В 2026 году российскому рынку труда по-прежнему будут особенно нужны работники торговли и сферы услуг, представители рабочих профессий, IT- и инженерные специалисты, а также медики и педагоги. Об этом « Известия » сообщили со ссылкой на доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец.

По словам эксперта, высокий спрос сохранится на рабочих высокой квалификации, специалистов по работе с данными, кибер- и экономической безопасности, а также разработчиков программного обеспечения.

Потребность в инженерно-технических кадрах, по оценке Ивановой-Швец, также останется высокой из-за сохраняющегося дефицита таких специалистов. Кроме того, работодателям будут нужны врачи, средний медицинский персонал и педагоги.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал, что до 2032 года в России будут востребованы сварщики, токари, лаборанты химического анализа и специалисты по эксплуатации беспилотных авиационных систем.

По его словам, только сварщиков и газорезчиков российской экономике до 2032 года дополнительно потребуется почти 140 тысяч.