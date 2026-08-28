Билеты продают, а площадка не подтверждена: депутат попросила проверить концерт Канье Уэста в Петербурге

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким обратилась в Роспотребнадзор и Роскомнадзор из-за ситуации с продажей билетов на концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС , в распоряжении которого оказались письма депутата.

Ким обратила внимание, что билеты продолжают продавать через соцсети, мессенджеры и сайт тура артиста, хотя «Газпром арена» заявила, что договор аренды с организаторами не подписан и подготовка к концерту не ведется.

Депутат попросила Роспотребнадзор разъяснить, несет ли организатор ответственность за продажу билетов без подтвержденной площадки и может ли такая практика считаться введением покупателей в заблуждение. Также Ким поинтересовалась, вправе ли зрители требовать возврата денег еще до официальной отмены концерта.

В Роскомнадзор депутат направила вопросы о мониторинге рекламы и продаже билетов через сайты и приложения, не имеющие официальной лицензии, а также о возможной блокировке ресурсов с вводящей в заблуждение информацией.

Концерты Уэста заявлены на 10 и 11 октября. При этом 24 августа пресс-служба «Газпром арены» сообщила, что без договора мероприятие на стадионе состояться не может. Организаторы утверждают, что концерты пока не отменены.