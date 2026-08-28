Жирная мелкая рыба оказалась лучшим выбором: диетолог объяснил, в чем ее польза

Жирная рыба небольшого размера может быть оптимальным вариантом для рациона благодаря содержанию полезных жиров и полноценного белка. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на диетолога Антона Полякова.

По словам специалиста, такая рыба содержит жирные кислоты Омега-3 и Омега-7 и одновременно служит источником белка. В качестве примеров Поляков назвал сельдь, сардины, скумбрию и мойву.

Диетолог объяснил преимущество мелкой рыбы еще и тем, что крупные виды способны накапливать больше различных токсичных веществ. Особенно это, по его словам, актуально для морской рыбы.

Поляков считает, что сочетание полезных жиров, белка и сравнительно небольшого размера делает перечисленные виды подходящим вариантом для включения в рацион.