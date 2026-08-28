Максимальное пособие при беременности может превысить ₽1,5 млн

Минимальное пособие по беременности и родам при многоплодной беременности в 2027 году может составить от ₽201,5 тыс. до ₽208,6 тыс. Об этом ТАСС сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По расчетам эксперта, размер выплаты будет зависеть от МРОТ, который в 2027 году может составить от ₽31 596 до ₽32 712. При таком сценарии минимальное пособие при обычной беременности может находиться в диапазоне от ₽145 427,8 до ₽150 564,4, а при осложнениях — от ₽162 048,12 до ₽167 771,76.

При многоплодной беременности минимальная выплата, по оценке Балынина, может составить от ₽201 521,38 до ₽208 639,24.

Максимальный размер пособия зависит от предельной базы для начисления страховых взносов за два предыдущих года. Эксперт прогнозирует, что в 2027 году максимальная выплата при обычной беременности может достичь ₽1 100 437,8, при осложненной — ₽1 226 202,12, а при многоплодной — ₽1 524 892,38.

Это прогнозные расчеты эксперта, а не уже утвержденные размеры пособий.