Пожар в Ахтубинске: матерей с детьми и пожилых вывозят из опасной зоны в больницу
В Ахтубинске матерей с детьми и пожилых эвакуируют из-за пожара в вагоне
В Ахтубинске Астраханской области матерей с детьми и пожилых жителей эвакуируют в центральную районную больницу из-за возгорания вагона со сжиженным газом. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Сиваков.
Для перевозки людей из уязвимых категорий выделили отдельный автобус. В ЦРБ для них организовали места для временного размещения.
Ранее ГУ МЧС России по Астраханской области сообщило, что в Ахтубинске загорелся вагон со сжиженным газом. Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному номеру вызова.
Из-за происшествия жителей города начали эвакуировать из зоны возможного риска. Информация о причинах возгорания, пострадавших и масштабах пожара в предоставленном сообщении не приводится.