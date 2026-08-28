Эксперт рассказал, что изменится на рынке криптовалют в России с 1 сентября

С 1 сентября в России вступит в силу закон, который создаст правовую основу для легального обращения криптовалют. Об этом РИА Новости рассказал инвестиционный советник из реестра Банка России Руфат Абясов.

Одно из ключевых изменений — признание криптовалют имуществом. По словам эксперта, это позволит владельцам защищать свои права в суде. Сам рынок планируют организовать по модели рынка ценных бумаг: с организаторами торговли, обменными организациями и цифровыми депозитариями.

Для частных инвесторов введут ограничения. Неквалифицированные смогут покупать только криптовалюты из перечня регулятора, после тестирования и в пределах установленного лимита. Квалифицированным инвесторам будет доступен более широкий круг операций.

При этом оплачивать товары и услуги криптовалютой внутри России по-прежнему будет запрещено. Исключение сохранят для внешнеторговых расчетов с зарубежными контрагентами.

Майнеры должны будут состоять в реестре ФНС и отчитываться об объемах добытой криптовалюты и адресах кошельков. По словам Абясова, сведения будут сопоставляться с данными Банка России и Росфинмониторинга.