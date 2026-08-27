Наводнение в Непале: среди пропавших без вести оказалась россиянка, работающая гидом в Турции

Россиянка Елена Оксюз, работающая экскурсоводом в Турции, числится пропавшей без вести после наводнения в Непале. Об этом РИА Новости сообщила ее знакомая, гид Екатерина.

По ее словам, Оксюз жила в гостинице рядом с пограничным пунктом пропуска. В день трагедии около 08:00 она вместе с группой отправилась в путь. Россиянка находилась в Непале с туристами из Эстонии.

Посольство РФ в Непале 27 августа подтвердило, что восемь россиян предположительно находились в зоне наводнения на севере страны и сейчас не выходят на связь.

По данным управления Непала по туризму, после стихийного бедствия пропавшими без вести числятся более 640 туристов. В это число входят и восемь российских граждан.