Подростки все чаще зарабатывают сами: почти 40% уже имеют опыт подработки

Почти 40% российских подростков в возрасте от 14 до 18 лет уже имеют опыт самостоятельного заработка. Об этом сообщает « Газета.Ru » со ссылкой на результаты опроса родителей.

По данным исследования, 39% родителей рассказали, что их ребенок уже подрабатывает. Еще столько же готовы поддержать подростка, если он захочет начать зарабатывать самостоятельно.

Чаще всего первые деньги нужны подросткам для развлечений и повседневных расходов. Такой мотив назвали 36% родителей. Еще 27% отметили желание ребенка иметь собственные средства, 23% — получить опыт работы, а 14% — накопить на крупную покупку.

При этом главным источником денег на развлечения для детей все еще остаются родители — этот вариант выбрали 88% опрошенных. Еще 47% подростков используют накопления, 27% получают деньги от родственников, а 8% — тратят на развлечения собственный заработок.

В 33% семей родители полностью контролируют расходы ребенка, в 48% лишь иногда обсуждают покупки, а 19% подростков сами решают, на что тратить свои деньги. Только 28% детей, по словам родителей, копят на конкретную покупку.