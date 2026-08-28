Осенью риск укусов клещей особенно высок: врач объяснил, почему расслабляться рано

В конце августа начинается второй сезонный пик активности клещей, который в зависимости от погоды и региона может продолжаться до октября или даже ноября. Об этом « Газете.Ru » рассказал врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков.

По словам специалиста, осенняя волна связана с жизненным циклом иксодовых клещей. Весной активны взрослые особи, затем их численность снижается, а к концу лета до взрослой стадии созревает новое поколение. Одновременно повышается активность нимф — молодых клещей очень небольшого размера.

На ситуацию влияет и погода. Жару и сухость клещи переносят хуже, а с возвращением дождей и высокой влажности снова становятся активнее. Этот период заканчивается только после устойчивого снижения температуры примерно до +5 градусов.

Поздняков подчеркнул, что осенние клещи не менее опасны, чем весенние. Через их укусы могут передаваться клещевой энцефалит, боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз и другие инфекции.

По словам врача, иногда один клещ может быть носителем сразу нескольких возбудителей.