Тарасова заявила, что подмосковная юниорка выиграла бы чемпионат мира: почему она права

13-летняя спортсменка из Подмосковья Елена Костылева в течение последнего месяца «поставила на уши» мир фигурного катания. Вначале она выиграла первенство страны, будучи младше большинства соперниц, а затем закрепила свой успех на финале юниорского Гран-при России.

В субботу, 1 марта, Костылева на финале юниорского Гран-при России в Калуге блестяще выполнила сложнейшую произвольную программу с пятью элементами ультра-си: двумя тройными акселями и тремя квадами — сольным тулупом, двумя сальховами в комбинации и каскаде. После короткой она занимала лишь четвертое место, но сумела обойти всех соперниц.

Возмущалась только известный тренер Этери Тутберидзе: это понятно, Костылева обыграла ее ученицу Алису Двоеглазову. Тутрберидзе согласилась, что воспитанница академии «Ангелы Плющенко» выдала хороший прокат и показала борцовские качества, но «пока это чудесное детское катание».

Оценка Тарасовой

Претензии Тутберидзе потонули в хоре других восторженных голосов, самым громким из которых был голос заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Она заявила, что судьи еще и поскупились на оценки для Костылевой. В комментариях специалиста присутствуют эпитеты «фантастический» и «феноменальный».

«Это было не просто хорошо или очень хорошо, а феноменально. Я смотрю женское катание последние 55 лет и не видела ни одного такого проката и ни одной такой девочки. Она одарена от бога, надеюсь, у нее не будет никаких травм. Если бы она сегодня выступала на чемпионате мира, то выиграла бы и по детям, и по взрослым», — сказала Тарасова в интервью Sport24.

На «Матч ТВ» она еще раз подтвердила свою оценку: «Сегодня в мире никто с ней не может сравниться».

Фото: [ Федерация фигурного катания на коньках России ]

Сравниваем цифры

В финале Гран-при России Елена Костылева по сумме двух выступлений набрала 230,34 балла, а ранее на первенстве России в Саранске установила личный рекорд — 233,10.

Буквально за неделю до соревнований в Саранске прошел чемпионат Европы. С личным рекордом (208,18) выиграла эстонская спортсменка Нина Петрыкина. Второе место заняла представляющую Грузию экс-россиянка Анастасия Губанова (198,61). Анастасия побеждала на чемпионате Европы в 2023 году, а ее личный рекорд составляет 206,52 балла.

С этими результатами лучшие фигуристки Европы не попали бы в тройку призеров даже на юниорском первенстве России, не говоря уж про взрослый чемпионат страны. На этом турнире в декабре в Омске Аделия Петросян победила с результатом 262,92 балла, лучшая сумма Петрыкиной позволила бы занять ей в Омске только девятое место. Кстати, Костылева со своим рекордом была бы третьей, но нужно понимать, что девочке только в октябре исполнилось 13, и она еще заметно прибавит, особенно во второй оценке.

После отстранения России мировое женское одиночное катание хиреет, и в нем безраздельно властвует японка Каори Сакамото, выигравшая три чемпионата мира подряд. На последнем из них — в марте 2024 года в Канаде — она победила с суммой 222,96. Серебряным призером стала американка Изабо Левито (212,16), а лучшая представительница Европы бельгийка Луна Хендикс осталась четвертой (200,25).

Даже если допустить, что российские арбитры на внутренних соревнованиях немного завышали вторую оценку, разница в баллах настолько велика, что нет никаких сомнений, какая страна является на самом деле непререкаемым лидером женского фигурного катания.

Елена Костылева уже заявила, что хотела бы отобраться на международные старты. Подросток из школы Евгения Плющенко готова покорить мир.