Город на Луне уже через шесть лет? NASA раскрыло план постоянной базы для астронавтов

NASA планирует создать постоянную базу на Луне к 2032 году, где астронавты смогут жить и работать длительное время, пишет Daily Mail. Агентство хочет заранее доставить на поверхность Луны оборудование, технику и материалы, чтобы они уже ждали первых экипажей.

Проект разделен на несколько этапов. Сначала NASA будет чаще отправлять к Луне роботов, затем создаст первые жилые и технические объекты, а после этого расширит их до полноценной базы.

Для доставки грузов агентство заключает контракты с частными космическими компаниями. Один из крупнейших договоров рассчитан на десять лет и оценивается в $10 млрд.

Отдельно NASA разрабатывает луноход Promise с ядерным источником энергии. Он сможет работать даже во время длинной лунной ночи и исследовать темные кратеры на южном полюсе, где может находиться водяной лед.

Также на Луне хотят установить солнечные панели, аккумуляторы и системы связи.

Сроки очень сжатые: следующая миссия Artemis запланирована на 2027 год, а высадка людей — на 2028-й. Поэтому NASA рассчитывает, что большую часть техники и доставки возьмут на себя частные компании.