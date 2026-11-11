Спутники увидели то, что годами оставалось невидимым: крупные выбросы метана нагревают нашу планету

CNN: спутники помогают находить крупные источники выбросов метана

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Спутники все чаще находят крупные утечки метана, которые раньше было трудно заметить, пишет CNN. Этот невидимый газ считается одним из главных факторов глобального потепления, а некоторые крупные источники загрязнения теперь можно точно определить прямо из космоса.

Метан удерживает тепло намного сильнее углекислого газа. За первые 20 лет после выброса его влияние на потепление примерно в 80 раз сильнее. По оценкам специалистов, метан отвечает примерно за 30% современного глобального потепления.

Около 40% метана поступает из природных источников, например болот. Остальное связано с деятельностью человека — добычей нефти, газа и угля, сельским хозяйством и свалками.

Особое внимание ученые уделяют так называемым суперисточникам — местам, где в атмосферу попадает особенно много метана. Спутники уже находят такие крупные выбросы в разных странах.

При этом значительную часть утечек можно устранить с помощью уже существующих технологий. По оценке Международного энергетического агентства, выбросы метана при добыче ископаемого топлива можно сократить примерно на 70%.

Несмотря на это, общий уровень метана в атмосфере продолжает расти. Специалисты считают, что более быстрое сокращение таких выбросов могло бы заметно замедлить потепление уже в ближайшие десятилетия.

иностранная пресса

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