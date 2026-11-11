В Подольске по нацпроекту построят дом для переселенцев

Новый дом на 215 квартир строят в микрорайоне Климовск городского округа Подольск для переселения жителей из аварийного жилья, квартиры будут передавать с готовой внутренней отделкой. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Завершить строительство планируют в IV квартале 2027 года. Новое жилье подольчанам возводят по государственной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В 17-этажном доме на улице Южный поселок смогут проживать около 380 человек. Рядом оборудуют детскую площадку с игровым оборудованием, спортивную зону с уличными тренажерами и места для отдыха.

Для автомобилей предусмотрено 180 парковочных мест, часть из которых разместят на дополнительной территории рядом с домом. Строительство уже достигло уровня 12-го этажа, общая строительная готовность составляет 37%. Застройщик — МКУ «Градостроительное управление».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.