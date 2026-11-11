Что заставляет самолет сорваться вниз даже без отказа двигателя? Пилоты объясняют это скоростью полета

На большой высоте самолет может попасть в опасную ситуацию, когда разница между слишком низкой и слишком высокой скоростью становится очень маленькой, пишет The Telegraph. Пилоты называют это состояние coffin corner (дословно «угол гроба»): если выйти за безопасный диапазон, самолет может потерять подъемную силу и начать снижаться.

Чем выше поднимается самолет, тем разреженнее становится воздух. Чтобы держаться в воздухе, ему приходится лететь быстрее.

Но есть и верхний предел скорости. Если самолет разгонится слишком сильно, поток воздуха вокруг крыла может нарушиться, и оно тоже начнет хуже держать машину в воздухе.

В итоге на большой высоте безопасный диапазон скорости постепенно сужается. По словам пилотов, иногда между слишком медленной и слишком быстрой скоростью может оставаться всего около 10 узлов, то есть примерно 18 км/ч.

Особенно важно следить за этим тяжелым самолетам после взлета, когда в баках еще много топлива. Поэтому дальнемагистральные лайнеры часто набирают высоту постепенно по мере расхода топлива.

Плохая погода тоже может приблизить самолет к такой ситуации. Однако для обычных пассажирских лайнеров риск невелик: современные самолеты являются безопасными, а пилоты проходят специальную подготовку.