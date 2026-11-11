Второй подбородок не приговор: Ямазаки назвала способы его предотвратить

Ведущий технолог Наталия Ямазаки назвала способы предотвратить появление второго подбородка. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на комментарий технолога Наталии Ямазаки.

В первую очередь Ямазаки советует обратить внимание на осанку. По ее мнению, сутулость нередко становится главной причиной второго подбородка даже при нормальном весе. Неправильное положение головы и зажатость шейно-воротниковой зоны нарушают лимфоток и кровообращение — отсюда отечность и провисание тканей.

Правильную осанку специалистка описывает так: раскрытый грудной отдел, расслабленные плечи и нейтральное положение головы. Достичь этого помогают специальные упражнения на укрепление мышц спины.

Кроме того, второй подбородок могут спровоцировать гипертонус платизмы и укорочение грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Но эти изменения поддаются коррекции: помогает регулярный массаж лица и шеи. Особенно эффективен массаж с акцентом на нижнюю треть лица — он улучшает кровообращение и отток лимфы, уменьшает отечность, из-за которой подбородок кажется объемнее, и снимает мышечный спазм.

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