Второй подбородок не приговор: Ямазаки назвала способы его предотвратить

Технолог Ямазаки посоветовала упражнения против второго подбородка

Здоровье

Ведущий технолог Наталия Ямазаки назвала способы предотвратить появление второго подбородка. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на комментарий технолога Наталии Ямазаки.

В первую очередь Ямазаки советует обратить внимание на осанку. По ее мнению, сутулость нередко становится главной причиной второго подбородка даже при нормальном весе. Неправильное положение головы и зажатость шейно-воротниковой зоны нарушают лимфоток и кровообращение — отсюда отечность и провисание тканей.

Правильную осанку специалистка описывает так: раскрытый грудной отдел, расслабленные плечи и нейтральное положение головы. Достичь этого помогают специальные упражнения на укрепление мышц спины.

Кроме того, второй подбородок могут спровоцировать гипертонус платизмы и укорочение грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Но эти изменения поддаются коррекции: помогает регулярный массаж лица и шеи. Особенно эффективен массаж с акцентом на нижнюю треть лица — он улучшает кровообращение и отток лимфы, уменьшает отечность, из-за которой подбородок кажется объемнее, и снимает мышечный спазм.

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