Как детский мозг реагирует на внешний вид пищи: ультрапереработанные продукты влияют на восприятие еды

DPA: ультраобработанная еда усиливает реакцию мозга детей на вид продуктов

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Дети, которые едят больше ультраобработанных продуктов, могут сильнее реагировать на внешний вид еды, пишет DPA со ссылкой на исследование в журнале JAMA Network Open. Ученые также заметили связь между такой реакцией мозга и последующим набором веса.

В исследовании участвовали 46 детей в возрасте от 7 до 10 лет. В начале работы все они имели нормальный вес.

Во время МРТ детям показывали изображения привлекательной еды, например печенья и картошки фри. Ученые также собирали данные об их питании, весе, количестве жира в организме и размере талии.

У детей, которые ели больше ультраобработанных продуктов, сильнее работал участок мозга, связанный с удовольствием и желанием получить награду. Более сильная реакция этого участка также была связана с увеличением индекса массы тела и процента жира через год.

Ученые предполагают, что реакция мозга на еду может частично объяснять связь между ультраобработанными продуктами и набором веса.

Однако исследование не доказывает, что именно такая еда меняет работу мозга или напрямую вызывает набор веса. Авторы планируют проверить это в следующей работе, где часть детей попробует перейти на менее обработанные продукты.

иностранная пресса

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