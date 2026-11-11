Данные REGIONS: грибники Луховиц добирают последние маслята

REGIONS: грибники в Луховицах собирают остатки осенних маслят

Общество

В лесных массивах городского округа Луховицы подмосковный грибной сезон временно приостановился. Длительное отсутствие дождей задерживает рост зимних опят, поэтому местным любителям «тихой охоты» приходится довольствоваться остатками осеннего урожая. Как сообщил изданию REGIONS опытный грибник из Белоомута Василий Потапов, найти маслята все еще возможно в густой траве и глубоком моху, где они защищены от заморозков, в то время как на открытых полянах грибы уже повреждены холодом.

Польза, противопоказания и правила первичной обработки

Специалисты напоминают о высокой питательной ценности маслят: они богаты витаминами группы B, укрепляющими нервную систему, витамином D, железом и микроэлементами для кроветворения.

При этом собирать следует только плотные экземпляры без признаков дряблости или потемнения. Маслята противопоказаны детям до 7 лет, людям с болезнями ЖКТ, печени и почек из-за сложной усвояемости. Кроме того, грибы легко впитывают токсины, поэтому их сбор запрещен вблизи трасс и промзон, а первичная очистка (со снятием липкой пленки со шляпки) должна проводиться в течение 3–4 часов после сбора.

Читайте также

Водород вместо дизеля: в Орехово-Зуеве собирают первый в России экологичный поезд

Водород вместо дизеля: в Орехово-Зуеве собирают первый в России экологичный поезд

От Вайс-Сити до Мытищ: какие автомобили из GTA VI нашли в России

От Вайс-Сити до Мытищ: какие автомобили из GTA VI нашли в России

Долги за коммуналку: какие услуги имеют право перекрыть за неуплату на самом деле

Долги за коммуналку: какие услуги имеют право перекрыть за неуплату на самом деле

На выезде от станции «Павшино» на Волоколамское шоссе изменится схема движения

На выезде от станции «Павшино» на Волоколамское шоссе изменится схема движения

Нулевая квота: в 8 регионах РФ мигрантам закроют доступ к работе в такси

Минпромторг изменит правила льготного утильсбора с 2027 года

Зарплата уходит на ненужные покупки: психолог объяснила, как остановить бесконтрольный шопинг

Зарплата уходит на ненужные покупки: психолог объяснила, как остановить бесконтрольный шопинг

«Невозвратные билеты — главная ловушка новогоднего отдыха». Что советует турэксперт Кодякова?

«Невозвратные билеты — главная ловушка новогоднего отдыха». Что советует турэксперт Кодякова?

Традиции поминовения: как правильно провести Димитриевскую субботу 7 ноября

Творожные запеканки: спрос на готовое блюдо поднялся на 9% в рознице

Найдена польза обычного овоща в борьбе с редкой наследственной болезнью

Найдена польза обычного овоща в борьбе с редкой наследственной болезнью

Осень отступает? В Подмосковье 29 октября ожидается до +15 °C

Осень отступает? В Подмосковье 29 октября ожидается до +15 °C

Добавьте mosregtoday.ru в избранное