Данные REGIONS: грибники Луховиц добирают последние маслята

В лесных массивах городского округа Луховицы подмосковный грибной сезон временно приостановился. Длительное отсутствие дождей задерживает рост зимних опят, поэтому местным любителям «тихой охоты» приходится довольствоваться остатками осеннего урожая. Как сообщил изданию REGIONS опытный грибник из Белоомута Василий Потапов, найти маслята все еще возможно в густой траве и глубоком моху, где они защищены от заморозков, в то время как на открытых полянах грибы уже повреждены холодом.

Польза, противопоказания и правила первичной обработки

Специалисты напоминают о высокой питательной ценности маслят: они богаты витаминами группы B, укрепляющими нервную систему, витамином D, железом и микроэлементами для кроветворения.

При этом собирать следует только плотные экземпляры без признаков дряблости или потемнения. Маслята противопоказаны детям до 7 лет, людям с болезнями ЖКТ, печени и почек из-за сложной усвояемости. Кроме того, грибы легко впитывают токсины, поэтому их сбор запрещен вблизи трасс и промзон, а первичная очистка (со снятием липкой пленки со шляпки) должна проводиться в течение 3–4 часов после сбора.