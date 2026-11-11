Более 6 тыс. человек приняли участие в Съезде терапевтов и врачей смежных специальностей Подмосковья

В Подмосковье завершился Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей. Организаторами мероприятия выступили Министерство здравоохранения Московской области, МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и Ассоциация врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей.

В съезде приняли участие свыше 6 тыс. специалистов со всей России, а также из 10 зарубежных стран. Участники обсудили актуальные вопросы развития терапевтической службы, внедрение инновационных технологий в клиническую практику, обменялись опытом.

В этом году съезд был посвящен памяти выдающегося ученого и врача Николая Палеева. Как рассказал знаменитый хирург, академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия, Палеев был его преподавателем и добрым другом.

«Это удивительный человек, который очень много сделал для развития нашей медицины, передал ученикам свой гигантский опыт. И очень приятно, что X Съезд терапевтов Московской области посвящен его памяти. Новое поколение врачей имеет серьезный уровень подготовки. Приятно видеть заинтересованную молодежь, которая двигает нашу медицину», - также отметил он.

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В рамках съезда прошли научные секции, мастер-классы, пленарные заседания, экспертные дискуссии, междисциплинарные симпозиумы. По словам депутата Госдумы, члена Комитета по охране здоровья Людмилы Болилой, Подмосковье по праву может гордиться своей терапевтической школой.

«Персонализация медицины, широкое применение искусственного интеллекта для анализа больших данных, развитие адаптивной медицины, персонализированной терапии и новые методы профилактики — все это уже не завтрашний, а сегодняшний день. Наша общая задача — сделать передовые достижения науки и техники органичной, доступной и эффективной частью ежедневной работы каждого врача», - подчеркнула она.

Второй день съезда прошел в онлайн-формате. Участники обсудили современные подходы к диагностике и лечению туберкулеза, технологии и персонализированный подход при заболевании почек, работу специалистов скорой помощи с пациентами с фибрилляцией предсердий.

«Быть терапевтом не просто, специалисту необходимо владеть очень большим количеством знаний. Он становится их интегратором. Ведь часто у людей, особенно преклонного возраста, одновременно несколько заболеваний. Это, так называемая полиморбидность. И все это, конечно, нужно учитывать», - отметил гендиректор НМИЦК им. Е.И. Чазова Минздрава РФ, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Сергей Бойцов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе с начала года закупили более 300 единиц оборудования для реабилитации. Оснащение учреждений техникой осуществляется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».