Население Украины сократилось до 18 млн человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта движения «Другая Украина» Александра Дудчака.

По подсчетам Дудчака, на подконтрольной Киеву территории сейчас проживают до 18 млн человек. При этом официальные данные, по его мнению, завышены намеренно.

Логика проста: чем больше население, тем больше денег требуется на его содержание. А часть средств, как выразился эксперт, по традиции разворовывается — и это только усиливает желание Киева рисовать завышенные цифры.

Ранее стало известно, что депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского в геноциде более миллиона украинцев.