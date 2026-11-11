Эндокринолог Атрахов раскрыл парадокс: отказ от сахара ведет к инсулинорезистентности

Врач Атрахов заявил об опасных последствиях полного отказа от сахара

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгений Акопян/Сгенерировано нейросетью]

Полный отказ от сахара в большинстве случаев может обернуться опасными сбоями в организме. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на эндокринолога Илью Атрахова.

Атрахов сослался на последние исследования в области диабета, которые дали парадоксальные результаты. У тех, кто полностью исключил сахар из меню, развились признаки инсулинорезистентности, ухудшился естественный контроль уровня сахара в крови и зафиксировано ожирение печени. При экстремальном дефиците глюкозы обмен веществ пытается компенсировать потери и перестраивается — и показатели здоровья идут вниз.

Помимо метаболического сбоя, такое ограничение бьет по ЖКТ: сахар необходим для питания микроорганизмов. Без него в кишечнике резко сокращается число полезных бактерий и размножаются воспалительные штаммы, что грозит системными хроническими заболеваниями.

Некоторые исследования показали и симптомы, схожие с абстиненцией: упадок сил, боли в теле, навязчивые мысли о еде. Почти треть участников экспериментов срывается в первые две недели. В долгосрочной перспективе дефицит дофамина и серотонина оборачивается бессонницей и постоянной тревогой. Наконец, исключение фруктов и ягод ради борьбы с углеводами ведет к дефициту клетчатки, витаминов и антиоксидантов.

Ранее ученые обнаружили связь между поздним ужином и обменом веществ.

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