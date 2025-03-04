Тюкавин выбыл на полгода из-за «крестов»: как восстанавливались известные футболисты после аналогичных травм

«Кресты» — один из главных кошмаров для футболистов. Лечение и восстановление занимают, как правило, не менее полугода, и зачастую подобная травма ломает карьеры игроков. Впрочем, современные медицинские средства и упорство самих спортсменов позволяют и далее играть в футбол на самом высоком уровне. «Подмосковье сегодня» вспоминает известных футболистов, переживших разрыв «крестов» и успешно продолживших свою карьеру.

Игорь Акинфеев

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

Знаменитый вратарь ЦСКА и сборной России дважды травмировал крестообразные связки левого колена. В первый раз это произошло в 2007 году в матче с «Ростовом» — тогда все обошлось относительно удачно, к концу сезона Акинфеев снова занял место в воротах ЦСКА, а летом 2008 года сыграл за сборную России на Евро.

Более серьезная травма случилась в известном эпизоде с участием форварда «Спартака» Веллитона в августе 2011 года. Акинфеев выбежал к центру поля, где столкнулся с нападающим. Веллитону затем выписали шестиматчевую дисквалификацию, хотя особой его вины в том случае не было. Восстанавливался Акинфеев тяжело, более полугода. Позже Игорь рассказывал, что последствия той травмы ощущаются до сих пор, и утром ему требуется некоторое время, чтобы расходиться. Тем не менее, 38-летний голкипер продолжает свою карьеру и недавно заявил, что находится в расцвете сил.

Георгий Джикия

Фото: [ ФК «Химки» ]

Джикия, в настоящее время выступающий за «Химки», в 2017 году был стержнем обороны «Спартака» и сборной России, готовился сыграть на домашнем чемпионате мира. Но в январе 2018 года он порвал «кресты» во время контрольного матча на сборах «Спартака».

Футболист рассказывал, что почувствовал такую боль, «как будто ногу оторвали». Вся страна следила, как идет восстановление игрока: без Джикии в центре обороны сборную Станислава Черчесова трудно было себе представить. И все-таки к началу мундиаля Георгий восстановиться не сумел.

Эксперты отмечают, что травма повлияла на скоростные качества защитника, из-за чего Джикия потерял место в основе «Спартака».

Роман Зобнин

Фото: [ ФК «Спартак» ]

Полузащитник «Спартака» может служить примером аномально быстрого возвращения в строй после повреждения «крестов». В июне 2017 года в матче сборных России и Венгрии Зобнин надорвал связку и отправился лечиться в Италию. Агрессивный метод восстановления, который применили в клинике, состоит в том, что пациент максимально быстро получает серьезную нагрузку, что не дает мышцам атрофироваться.

Восстановление Зобнина заняло четыре месяца, хотя считается, что минимальный срок возвращения в строй после травмы «крестов» — полгода.

Мировые звезды

Фото: [ flickr.com ]

Голландец Руд ван Нистелрой в 2000 году успешно колотил голы за ПСВ и собирался перебраться к Алексу Фергюсону в «Манчестер Юнайтед». Но получил на тренировке травму «крестов». Восстановление заняло около года. В «МЮ» терпеливо ждали нападающего и не прогадали: за пять сезонов в АПЛ Нистелрой наколотил 95 голов.

Знаменитый бразилец Роналдо (на фото) порвал «кресты» в 2000 году, выступая за «Интер». «Зубастик» оказался вне футбола почти на два года. Он сумел отправиться со сборной Бразилии на чемпионат мира в 2022 году, стал чемпионом, а по итогам года получил «Золотой мяч».

«Кресты» залечивали итальянцы Роберто Баджо и Алессандро Дель Пьеро, колумбиец Радамель Фалькао, швед Златан Ибрагимович, англичанин Алан Ширер. Их карьеры все равно получились мегауспешными, но кто знает, чего бы еще они добились, если бы не тяжелые травмы.