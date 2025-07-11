«Торпедо» исключили из РПЛ, но это еще не финальная точка: что будет с легендарным клубом
Фото: [ФК «Торпедо»]
Самое скандальное в истории российского футбола межсезонье продолжает будоражить новыми виражами. Накануне КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ).
Преступление и наказание
«Торпедо» заподозрили в организации договорных матчах. В «приговоре» КДК упоминаются домашние матчи автозаводцев с «Родиной», «Уралом» и «Шинником». Зато в этом списке нет игры с «КАМАЗом», арбитр которой Богдан Головко находится под следствием.
Арестованные совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и бывший генеральный директор Валерий Скородумов отстранены от футбола на пять и десять лет соответственно. Кроме того, клуб должен выплатить штраф в 5 млн руб.
Где будет выступать «Торпедо»
Фото: [Сергей Синяев/ФК «Торпедо»]
Назначенный две недели назад генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев заявил, что клуб может сыграть в Первой лиге — из нее «Торпедо» не исключали. Также он подчеркнул, что у клуба все стабильно с финансированием. Находящийся под следствием Соболев обещал распустить клуб, если его исключат из РПЛ, но он владеет только третью пакета акций «Торпедо». Еще по трети у Владимира Кожаева и Николая Сторожука.
Далее мы имеем дело с правовыми нюансами. Исключенный по ходу сезона из РПЛ клуб в следующем сезоне не имеет права играть и в Первой лиге. Но в регламенте не прописаны случай, когда клуб исключается еще до начала сезона.
Вероятно, решение будет принято на экстренном заседании исполкома РФС, которое пройдет 11 июля. Самый вероятный исход — «Торпедо» все же отправят во Вторую лигу, чтобы не создавать путаницу
Кто займет место «Торпедо»
Этот вопрос также в регламенте четко не прописан. До старта турнира остается неделя, клубы уже утвердили свои бюджеты, укомплектовали в соответствии с ними составы: не так просто взять и войти в РПЛ.
Фото: [ФК «Торпедо»]
Хотя президент «Урала» Григорий Иванов уже заявил, что клуб готов играть в высшем дивизионе. Другая кандидатура — «Оренбург».
Генсек РФС Максим Митрофанов не исключал возможности проведения РПЛ с участием 15 команд. Но этот поворот очень не нравится лиге, которая понесет финансовые и репутационные потери. Видимо, этим и вызвана спешка с вынесением решения по «делу «Торпедо»: нужно успеть дополнить лигу 16-й командой.
Возможные последствия
Следствие по делу Соболева и Скородумова продолжается и может продлиться неопределенное время. Что делать, если руководителям «Торпедо» будет вынесен оправдательный приговор?
В этом случае клуб может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), решения которого бывают порой непредсказуемыми. В случае гипотетического оправдания «Торпедо» клуб придется возвращать в РПЛ, что создаст уникальный прецедент и обеспечит головную боль руководству российского футбола.
Впрочем, это вряд ли случится. По данным инсайдера Ивана Карпова, Валерий Скородумов дал признательные показания и назвал 12 (!) арбитров, которым передавал деньги «для влияния на результаты матчей команды». Если это так, маховик следствия начнет раскручиваться с бешеной скоростью, и под раздачу наверняка попадает не только «Торпедо», но и другие клубы — как минимум Первой лиги.