«Торпедо» исключили из РПЛ, но это еще не финальная точка: что будет с легендарным клубом

Преступление и наказание

«Торпедо» заподозрили в организации договорных матчах. В «приговоре» КДК упоминаются домашние матчи автозаводцев с «Родиной», «Уралом» и «Шинником». Зато в этом списке нет игры с «КАМАЗом», арбитр которой Богдан Головко находится под следствием.

Арестованные совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и бывший генеральный директор Валерий Скородумов отстранены от футбола на пять и десять лет соответственно. Кроме того, клуб должен выплатить штраф в 5 млн руб.

Где будет выступать «Торпедо»

Фото: [ Сергей Синяев/ФК «Торпедо» ]

Назначенный две недели назад генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев заявил, что клуб может сыграть в Первой лиге ­— из нее «Торпедо» не исключали. Также он подчеркнул, что у клуба все стабильно с финансированием. Находящийся под следствием Соболев обещал распустить клуб, если его исключат из РПЛ, но он владеет только третью пакета акций «Торпедо». Еще по трети у Владимира Кожаева и Николая Сторожука.

Далее мы имеем дело с правовыми нюансами. Исключенный по ходу сезона из РПЛ клуб в следующем сезоне не имеет права играть и в Первой лиге. Но в регламенте не прописаны случай, когда клуб исключается еще до начала сезона.

Вероятно, решение будет принято на экстренном заседании исполкома РФС, которое пройдет 11 июля. Самый вероятный исход ­— «Торпедо» все же отправят во Вторую лигу, чтобы не создавать путаницу

Кто займет место «Торпедо»

Этот вопрос также в регламенте четко не прописан. До старта турнира остается неделя, клубы уже утвердили свои бюджеты, укомплектовали в соответствии с ними составы: не так просто взять и войти в РПЛ.

Фото: [ ФК «Торпедо» ]

Хотя президент «Урала» Григорий Иванов уже заявил, что клуб готов играть в высшем дивизионе. Другая кандидатура ­— «Оренбург».

Генсек РФС Максим Митрофанов не исключал возможности проведения РПЛ с участием 15 команд. Но этот поворот очень не нравится лиге, которая понесет финансовые и репутационные потери. Видимо, этим и вызвана спешка с вынесением решения по «делу «Торпедо»: нужно успеть дополнить лигу 16-й командой.

Возможные последствия

Следствие по делу Соболева и Скородумова продолжается и может продлиться неопределенное время. Что делать, если руководителям «Торпедо» будет вынесен оправдательный приговор?

В этом случае клуб может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), решения которого бывают порой непредсказуемыми. В случае гипотетического оправдания «Торпедо» клуб придется возвращать в РПЛ, что создаст уникальный прецедент и обеспечит головную боль руководству российского футбола.

Впрочем, это вряд ли случится. По данным инсайдера Ивана Карпова, Валерий Скородумов дал признательные показания и назвал 12 (!) арбитров, которым передавал деньги «для влияния на результаты матчей команды». Если это так, маховик следствия начнет раскручиваться с бешеной скоростью, и под раздачу наверняка попадает не только «Торпедо», но и другие клубы — как минимум Первой лиги.