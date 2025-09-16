«Торпедо» изгнало великого Ларионова и сенсационно вышло в лидеры КХЛ: как это получилось

После стартового отрезка в Континентальной хоккейной лиге (большинство команд провели по четыре матча) единственной командой, не потерявшей очков, неожиданно оказалось нижегородское «Торпедо».

Первое место волжан можно считать главной сенсацией старта КХЛ — нижегородцам прочили тяжелую борьбу за попадание в плей-офф. В межсезонье клуб уволил члена Тройного золотого клуба Игоря Ларионова, а на его место взял практически ноунейма Алексея Исакова. Кроме того, «Торпедо» существенно перетрясло состав — на налаживание игровых связей, на усвоение концепции нового тренера требуется время.

Понятно, что четыре матча — слишком короткий отрезок, чтобы возносить команду на пьедестал. «Торпедо» обыграло «Салават Юлаев», СКА, нынешнюю команду Ларионова, «Спартак» и «Ладу». Пока все эти команды выглядят достаточно турбулентно, но заслуг «Торпедо» это не умаляет.

Кто такой Алексей Исаков

Фото: [ ХК «Торпедо» ]

49-летний Алексей Исаков ранее не работал в КХЛ главным тренером. В бытность игроком он поиграл за саратовский «Кристалл», «Крылья Советов», самарский ЦСК ВВС и ХК «Воронеж».

Нападающий Исаков рано завершил игровую карьеру и уже в 25 лет перешел на тренерскую работу. Он входил в тренерский штаб в уже знакомых ему ЦСК ВВС и «Кристалле», а также в «Ижстали» (Ижевск) и «Рубине» (Тюмень).

В 2023 году Исаков перешел в систему нижегородского «Торпедо». С ним молодежная команда клуба «Чайка» завоевала бронзовые медали МХЛ. Тренера повысили до наставника фарма — «Торпедо-Горький» стало чемпионом ВХЛ. Так за два года работы в клубе Исаков прошагал путь до главного поста в своей тренерской карьере.

Наблюдатели отмечают, что Исаков — достаточно жесткий тренер, но при этом у него более близкие и доверительные отношения с игроками, чем это было у Ларионова. Это понятно: дистанция и в статусе, и в возрасте была существенной, да и Профессор — слишком особенная личность, чтобы быть почти наравне с игроками.

Изменения в составе

Фото: [ ХК «Торпедо» ]

«Торпедо» вернуло 34-летнего Алексея Кручинина, в которого за два сезона влюбилась нижегородская публика. Опытный форвард, у которого не заладились отношения с Ларионовым, должен стать лидером раздевалки.

Нижегородцы заметно укрупнили состав и теперь уже не выглядят мелкогабаритной командой. В частности, у ЦСКА выменяли Егора Соколова. 25-летний мощный форвард провел несколько матчей за клуб НХЛ «Оттава Сенаторз», но в основном в Северной Америке выступал в АХЛ. В «Торпедо» Соколов образовал связку с Владиславом Фирстовым, у которого тоже есть североамериканский опыт. Эта пара оказывает силовое давление на соперников.

29-летний Дмитрий Шевченко (рост 196 см, вес 102 кг) — это еще больше мускулов и давления на пятаке.

Также из новичков можно выделить квалифицированного вратаря Дениса Костина, крепкого защитника Антона Сизова и американского пакмувера Бобби Нарделлу.

Изменения в тактике

Фото: [ ХК «Торпедо» ]

Ларионов прививал «Торпедо» комбинационный стиль — выход из зоны исключительно через пас, вход в чужую — то же самое. «Торпедо» было зрелищной командой, но не всегда эффективной.

Наработки Профессора не были засунуты в дальний чулан, но тактика автозаводцев стала более гибкой.

При Исакове «Торпедо» стало играть в более интенсивный и агрессивный хоккей, но не отказалось и от комбинационного стиля. Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин отметил: «Командочка боевитая».

«Алексей Геннадьевич — хороший тренер и человек. С уважением относится к игрокам и доносит информацию до нас, что надо выполнять на льду. Будем играть за него, поддерживать, и чтобы дебютный сезон в КХЛ стал удачным. В тактике много нюансов, поэтому быстро не получится объяснить», — рассказал Алексей Кручинин.

Две из четырех побед «Торпедо» одержало в овертаймах — это говорит о характере команды и самообладании игроков. Главные испытания, конечно, еще впереди, но важно, что «Торпедо» не посыпалось на старте — команда получила уверенность, а тренер — подтверждение правильности своих методов работы.