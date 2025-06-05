Трансферная бомба в КХЛ: бывший партнер Овечкина вместо Петербурга отправился в Минск

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) открылось трансферное окно. В среду, 4 июня, состоялся самый громкий переход: один из сильнейших голкиперов лиги Зак Фукале перешел из челябинского «Трактора» в минское «Динамо».

Минск переманил Фукале рекордной зарплатой

Фукале ярко дебютировал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Вашингтон Кэпиталз». В дебютном матче против «Детройт Ред Уингз» он отстоял на ноль (2:0). Однако основным вратарем клуба Овечкина словак так и не стал ­­— там решили делать ставку на более опытных голкиперов, хотя Фукале не был юнцом: в НХЛ он провел первый матч в 26 лет. Всего в НХЛ вратарь провел лишь четыре матча с показателями 1,75 пропущенных шайбы за игру и 92,4% отраженных бросков — статистика просто элитная, но и выборка слишком небольшая».

Отчаявшись дождаться своего шанса, голкипер уехал в челябинский «Трактор».

Фукале по окончании сезона становился неограниченно свободным агентом. Рисовались три варианта продолжения его карьеры: НХЛ, петербургский СКА или, в крайнем случае, продление контракта с «Трактором». Заокеанские клубы вратарем не заинтересовались, а у СКА Фукале перехватило минское «Динамо».

Фото: [ ХК «Трактор» ]

По данным «Спорт-Экспресса», в Минске голкипер будет зарабатывать 70 млн руб. в год. Еще 10 млн руб. предусмотрены в контракте в виде бонусов. В Челябинске Фукале получал вдвое меньше — 40 млн руб. Как утверждает тот же «СЭ», самая высокая зарплата у голкиперов в сезоне КХЛ была у Тимура Билялова из «Ак Барса» (55 млн руб.), так что словак становится явным лидером по этому показателю.

«Трактор» лишился еще и капитана

Чуть ранее «Трактор» объявил о расставании со своим капитаном. 31-летний Владимир Ткачев провел в челябинском клубе четыре года. В принципе нападающий никогда не отличался высокой результативностью, у него были другие достоинства, но в этом сезоне его статистика явно просела — 25 (12+13) очков в 67 матчах. Год назад было 45 баллов в 64 играх.

Фото: [ ХК «Трактор» ]

В плей-офф, правда, Ткачев сыграл достаточно полезно — 10 (3+7) очков в 21 игре. Но в Челябинске решили двигаться с другими игроками.

Ткачев подписал двухлетний контракт с «Сибирью». По данным Metaratings, хоккеист заработает в Новосибирске 115 млн руб. за два сезона.

Звезда «Авангарда» перешел в «Автомобилист»

Переход Фукале затмил состоявшийся днем ранее трансфер нападающего Рида Буше из «Авангарда» в «Автомобилист».

31-летний американец за пять сезонов (четыре из них — в Омске) стал одной из звезд КХЛ. В минувшем сезоне из-за травмы он провел лишь 45 матчей, в которых набрал 41 (25+16) очко. Год назад Буше выбил 78 (44+34) баллов в 64 играх и стал лучшим снайпером КХЛ.

Фото: [ ХК «Авангард» ]

«Авангард» был готов продлить соглашение с американцем. Генменеджер клуба Алексей Сопин сказал, что проект контракта был готов еще в январе, но Буше взял слишком долгую паузу, а когда вернулся к переговорам, было уже поздно: у «Авангарда» были другие планы, и высокая зарплата форварда не вписывалась в потолок.

«Авангард» ждет пополнения из КХЛ. Уже подписан контракт с Василием Пономаревым, который в минувшем сезоне провел семь матчей за «Питтсбург». Кроме того, в Омске ждут нападающего «Сан-Хосе» Клима Костина.

По данным «Чемпионата», зарплата Рида Буше в «Автомобилисте» составит 90 млн руб.