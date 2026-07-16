Суперкомпьютер назвал будущего чемпиона мира

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Испании и Аргентины в финале чемпионата мира по футболу. Решающий матч турнира пройдет 19 июля в Нью-Йорке.

Искусственный интеллект считает фаворитом Испанию, давая ей на успех 56,31%. Соответственно, Аргентина получила 43,69%.

В полуфиналах Испания уверенно обыграла Францию (2:0), а Аргентина одержала волевую победу над Англией (2:1). Оба раза в этих матчах реальная борьба на футбольных полях опровергала компьютерные расчеты: суперкомпьютер ставил Францию и Англию выше их соперников.

Решающий матч турнира пройдет 19 июля в Нью-Йорке. Впервые в финале сыграют действующие чемпионы Европы и Южной Америки. Ранее матч между этими командами (Финалиссимо), запланированный в Катаре, был отменен из-за нестабильной обстановки в регионе.