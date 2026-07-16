«Афиши исчезают с витрин»: ЕС запретил рекламу туров в Россию

В Евросоюзе ввели полный запрет на продажу туристических поездок в Россию и любые формы продвижения страны как направления для отдыха. Об этом РИА Новости сообщил португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру.

Ранее принятый ЕС пакет санкций уже запретил европейским компаниям оказывать услуги, имеющие прямое отношение к туристической сфере в России. По словам Геррейру, под ограничения попадает не только коммерческая деятельность туроператоров и агентств, но и информационное продвижение российских курортов среди граждан ЕС.

«Всем туроператорам и всем сайтам, связанным с турагентствами, запрещено не только предлагать коммерческие услуги, но и продвигать Россию как туристическое направление среди граждан в Европейском союзе», — пояснил он.

Как отметил аналитик, запрет распространяется даже на размещение рекламных плакатов. В связи с этим европейцам, желающим посетить РФ, теперь приходится самостоятельно заниматься организацией поездки.

Ранее сообщалось о том, что Афины сорвали принятие нового пакета санкций ЕС из-за угрозы для греческого бизнеса.