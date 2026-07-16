Губерниев раскритиковал сборную Англии за трусливую тактику

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о полуфинальном матче чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Англией, в котором южноамериканцы одержали волевую победу со счетом 2:1.

В начале второго тайма англичанин Энтони Гордон открыл счет. После этого Аргентина прижала соперника к воротам, и в концовке вырвала победу после голов Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса. Оба раза партнерам ассистировал Лионель Месси.

«Англичане, редкие балбесы! Зачем гол забили? Чтобы прижаться к своим воротам? Такой футбол никому не нужен, и Аргентина показала мастерство да волевые качества!» — написал Губерниев в соцсетях.

Комментатор также дал прогноз на финальный матч. По его мнению, «Лео и аргентины супротив испанцев слабаки». Испания должна одержать уверенную победу, считает Губерниев.

Аргентина и Испания сыграют в решающем матче турнире 19 июля. Впервые в финале чемпионата мира встретятся действующие чемпионы Европы и Южной Америки.