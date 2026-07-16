Улыбка по приказу и телефон на час. Россиянку заставляли вести соцсети, скрывая похищение в Мьянме

Освобожденная из мошеннического центра в Мьянме россиянка рассказала, что похитители принуждали ее публиковать записи в социальных сетях для сокрытия факта ее похищения. За отказ от выполнения указаний женщине поступали угрозы убийством, сообщает РИА Новости .

По словам пострадавшей, после знакомства с уроженцем Китая ее обманным путем вывезли в Мьянму и реализовали в закрытый центр, где принуждали к участию в инвестиционных аферах. В мошеннических целях применялись изображения с ее лицом, изготовленные при помощи нейросетей .

Сотовый телефон выдавался ей эпизодически и исключительно под надзором сотрудников. С его помощью требовалось имитировать обычную жизнь, выкладывать снимки и эпизодически связываться с семьей. При этом родным она не сообщала о произошедшем, опасаясь за их эмоциональное состояние.

Ранее сообщалось о том, что модель из Сибири оказалась в рабском колл-центре на границе с Таиландом.