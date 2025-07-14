Три гола в первом тайме и потасовка после матча: как завершился финал клубного чемпионата мира

В США определился первый победитель клубного чемпионата мира, проводимого в новом формате. В финале «Челси» сенсационно разгромил ПСЖ со счетом 3:0.

Хватило одного тайма

Победитель Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ в полуфинале вынес «Реал» (4:0) и считался явным фаворитом финала. Но неожиданно матч прошел под диктовку «Челси».

На 22-й минуте Мало Гюсто откатил мяч под удар Коулу Палмеру, и тот четко пробил в дальний угол. Через восемь минут Палмер уже без помощи партнеров выстрелил с той же точки в тот же угол — 2:0.

Незадолго до перерыва Палмер прошел через полполя и вывел на удар Жоао Педро — новичок «Челси» не промахнулся.

ПСЖ так и не пришел в себя — после перерыва счет в матче не изменился.

Палмер — лучший игрок турнира

Выбор лучшего игрока турнира не составил труда для организаторов — конечно, Палмер. Всего на его счету 5 (3+2) результативных действий в шести матчах турнира.

Фото: [ ФК «Челси» ]

Лучшим молодым игроком признали Дезире Дуэ из ПСЖ, лучшим вратарем — Роберта Санчеса из «Челси».

За два последних сезона Палмер поучаствовал в пяти финалах за «Челси» и сборную Англии. В решающих матчах он записал на свой счет пять мячей и три голевые передачи — настоящий король финалов.

«Это потрясающее чувство. Тем более приятно, что перед матчем в нас никто не верил — мы это знали. А то, как мы сражались, — это круто. Я люблю финалы. И вот это случилось снова», — сказал Палмер после матча.

«ПСЖ не умеет проигрывать»

После матча игроки, тренеры и сотрудники клубов устроили на поле массовую потасовку. Главный тренер ПСЖ Луис Энрике схватил за горло и толкнул на газон нападающего Жоао Педро.

Автор третьего гола затем сказал, что ПСЖ просто не умеет проигрывать.

Фото: [ ФК «Челси» ]

Парижане упустили шанс взять пятый титул в сезоне. «Челси» под руководством Энцо Марески завоевал два, ранее лондонцы победили в Лиге конференций.