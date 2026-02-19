Три овертайма в четырех матчах: в олимпийском хоккее началась жара

Хоккей на Олимпиаде в Милане наконец-то добрался до той стадии, где не осталось случайных команд, а каждый матч становится решающим. Четвертьфиналы на олимпийском турнире получились на славу, в трех из них для выявления победителя потребовалось дополнительное время.

Отдельный «привет» можно отправить ИИХФ за нелепую формулу турнира, когда после групповых матчей не вылетала ни одна команда. Поэтому понадобились бессмысленные игры 1/8 финала, в которых победители читались заранее. Зато на следующий день им уже пришлось играть четвертьфиналы, так что эти команды оказались в заведомо неравных условиях по сравнению с четверкой, заранее обеспечившей себе выход в 1/4 финала.

Спасение Канады

Самый яркий и эпический матч четвертьфиналов — Канада против Чехии. На групповом этапе команды уже играли, и тогда «Кленовые листья» спокойно разобрали соперника (5:0).

Великолепный Маклин Селебрини и в этот раз открыл счет, забросив первую шайбу. Но, в отличие от первого матча, чехов она не сломила. Еще в первом периоде Чехия вышла вперед после шайб Лукаша Седлака и Давида Пастрняка.

Во втором игроком отрезке Канада насела основательно, и в большинстве Нэтан Маккиннон попал ювелирно. Казалось, в третьем периоде канадцы окончательно переломят игру, но не тут было. Чехи перекусывали все изящные атаки соперника и выигрывали большинство вбрасываний, оставляя его без шайбы.

За восемь минут до конца повеяло катастрофой для канадцев. Томаш Гертл заблокировал бросок, Мартин Нечас подхватил шайбу, пронесся через всю площадку и отпасовал Онджею Палату, который прошил Джорджа Биннингтона. У Канады почти не было моментов — спас Ник Сузуки, удачно подставивший клюшку под бросок Дэвона Тейвза.

Фото: [ Митч Марнер забрасыывает победную шайбу/ИИХФ ]

Было понятно, что в овертайме при игре три на три преимущество будет у канадцев: у них просто гораздо больше быстрых и техничных игроков для такого хоккея. Это предположение подтвердилось уже через пару минут: Митч Марнер обыграл всю тройку полевых игроков чехов и в падении бросил мимо Лукаша Достала.

Чехи — герои, Канада идет дальше. Правда, возможно, без своего капитана. Сидни Кросби еще во втором периоде покинул площадку из-за травмы.

Камбэк Финляндии

Действующие олимпийские чемпионы остаются на турнире, хотя еще за шесть минут до конца Финляндия горела Швейцарии с разницей в две шайбы. Себастьян Ахо подарил надежду — до этого голкипер Леонардо Джеони стоял стеной.

Фото: [ ИИХФ ]

В концовке финны перешли на навал, сняв вратаря. За 1:12 до конца защитник «Далласа» Миро Хейсканен спас Финляндию, сравняв счет.

Как и в игре Канада — Чехия, овертайм получился коротким. Швейцарцы основательно поднаелись и упустили форварда «Колорадо» Арттури Лехконена, который реализовал выход один на один.

Швеция держалась против США

Сборная Швеции сумела навязать борьбу мощнейшей команде США. Игра получилась плотной, американцы терзали шведскую оборону, но полчаса игрового времени не могли забить. Наконец, Дилан Ларкин с пятака переправил шайбу в ворота после паса Джека Хьюза.

Шведы почти не имели моментов, но в концовке навалились, сняли вратаря, и Мика Зибанежад фирменным броском из левого круга вбрасывания перевел игру в овертайм.

Фото: [ ИИХФ ]

В овертайме американцы встрепенулись и практически не выпускали соперника из его зоны. Защитник Куинн Хьюз, самый заметный в атаке США на протяжении всего матча, в очередной раз взял игру на себя и забросил решающую шайбу.

Словакия держит марку

Сборная Словакии с тремя игроками КХЛ удивительно спокойно и рассудительно убрала в четвертьфинале Германию — 6:2.

Скромная по составу словацкая сборная сумела выиграть группу с Финляндией и Швецией и удивила своей продуманной, расчетливой игрой с умением максимально эффективно распорядиться имеющимися ресурсами.

В матче с Германией немного в тени был лидер команды Юрай Слафковски, зато отлично проявил себя габаритный нападающий «Сан-Хосе» Павол Регенда — 2+1.

Фото: [ ИИХФ ]

В полуфиналах Олимпиады сыграют Канада — Финляндия, США — Словакия.