«Как выдавить прыщ без шрама? Пошаговая инструкция дерматолога

Самостоятельное выдавливание прыщей чревато распространением воспаления и образованием рубцов, поэтому домашние процедуры не рекомендуются. Но если избежать искушения не удается, следует соблюдать правила безопасности. Об этом «Газете.Ru» сообщила дерматолог и косметолог клиники Juvi Clinic Дарья Цешинская.

По словам специалиста, удалять можно только созревший прыщ: с плотной белой головкой, поверхностный и без болезненного уплотнения.

«Самое главное — обеспечить чистоту. Тщательно вымойте руки с антибактериальным мылом или обработайте их спиртовым раствором, протрите кожу вокруг прыща салициловым спиртом или хлоргексидином. Для простоты удаления кожу нужно слегка распарить... Не распаривайте лицо над кастрюлей с кипятком, так как горячий пар расширяет сосуды и травмирует кожу, провоцируя воспаление. Вместо этого наложите на прыщ салфетку, смоченную в горячей воде или с травяным отваром, на 2–3 минуты», — посоветовала она.

Затем намотайте на пальцы стерильные марлевые салфетки, аккуратно прижмите прыщ подушечками, вытягивая содержимое наружу. Движения — мягкие и безболезненные. Если за 2–3 попытки ничего не вышло, прыщ еще не созрел.

«После удаления обязательно протрите место спиртовым антисептиком или хлоргексидином, нанесите точечно подсушивающее средство. Подсушить кожу и уменьшить воспаление помогут цинковая мазь или салициловая кислота. Если после удаления образовалась корочка, ни в коем случае не трогайте ее. Отрывая корочку, вы рискуете занести инфекцию и спровоцировать повторное воспаление», — предупредила эксперт.

В домашних условиях нельзя давить несозревшие прыщи (без белой головки) и гнойники с уплотнением (возможные фурункулы). Особо опасно удалять акне в носогубной области и на крыльях носа из-за близости венозных сосудов к головному мозгу. Давить следует только подушечками пальцев, не используя ногти — они травмируют кожу и увеличивают риск рубцов.

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