День Владимирской иконы Божией Матери: три главных «нельзя» 3 июня

3 июня верующие Русской православной церкви чтят память одной из самых почитаемых святынь — Владимирской иконы Божией Матери. В эту дату принято посещать храмовые богослужения, возносить молитвы к Богородице и просить Ее о заступничестве. О ключевых обычаях, связанных с праздником, а также о народных поверьях рассказывается в публикации Aif.ru.

Как проходит празднование дня Владимирской иконы

В этот день в православных храмах верующие с благодарностью обращаются в молитвах к Деве Марии, ставят свечи о здравии близких и об упокоении усопших, просят о прощении грехов и стараются освободиться от обид.



В чем помогает Владимирская икона

Этот образ Богородицы прославился чудесами, которые, согласно летописям, спасали русские города от нашествий иноземных войск. Для православных людей такие события стали знаком высшего покровительства Богоматери над русской землей. Перед Владимирской иконой венчались на царство русские государи и возводились на кафедру московские митрополиты.

Христиане почитают Владимирский образ как чудотворный. Перед ним молятся о сохранении мира и защите страны от внешних врагов. Также эта икона известна как «заступница» каждого человека.



Что нельзя делать 3 июня

В день Владимирской иконы рекомендуется воздержаться от домашних хлопот — уборки, работ в огороде. Запрещено сквернословить и ссориться с родными: считалось, что негативные эмоции могут закрепиться на целый год. Напротив, в этот праздник стоит попросить прощения у тех, с кем ранее были разногласия.

В народе существовало поверье, что 3 июня нельзя рубить или ломать березу, так как это дерево почиталось священным. Не советовали также начинать крупные новые дела, не связанные с домом или хозяйством, а также давать в долг деньги или продукты — чтобы не навлечь финансовые трудности.