«Золотой дождь в ломбарде». Муж продал драгоценности жены после решения о разводе

В городе Шахты мужчина похитил драгоценности у своей супруги, с которой в настоящее время оформляет развод. Информацию об этом предоставила пресс-служба Главного управления МВД России по Ростовской области.

Согласно данным ведомства, пара приняла решение расторгнуть брак, однако продолжала совместно проживать на одной жилплощади. Воспользовавшись удобным моментом, 35-летний злоумышленник забрал три пары золотых сережек и одно кольцо, принадлежащие жене. Общая стоимость похищенного превысила 187 тысяч рублей. Впоследствии мужчина сбыл украшения, а вырученные средства потратил на личные нужды.

Обнаружив пропажу, женщина незамедлительно обратилась в отдел полиции с заявлением о совершенной краже. Сотрудники органов внутренних дел провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в результате которых подозреваемый был задержан. Им оказался супруг заявительницы.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит денежный штраф в размере до 200 тысяч рублей либо тюремное заключение на срок до пяти лет. На время следствия мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось о том, что полиция задержала женщину за кражу украшений из магазинов в центре Москвы.