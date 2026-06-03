Диетолог назвала категории людей, которым мороженое противопоказано

Главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова в интервью РИА Новости разъяснила, в каких случаях от мороженого лучше отказаться.

Абсолютным противопоказанием к этому десерту является аллергия на молочный белок. При ожирении и сахарном диабете его потребление следует максимально сократить.

«Потребление мороженого следует исключить при аллергии на молочный белок. При непереносимости лактозы следует выбирать безлактозные варианты мороженого. При ожирении и сахарном диабете следует свести потребление мороженого к минимуму», — приводит агентство слова специалиста.

Кроме того, Ямилова подчеркнула, что при любых обстоятельствах предпочтение стоит отдавать мороженому с минимальным набором ингредиентов: молоко, сливки, сахар.

Ранее эксперт Ямилова сообщила, что мороженое может улучшать настроение и снижать стресс.