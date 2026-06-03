«Выходной на выпускной и 1 сентября»: депутаты внесут законопроект об оплачиваемом дне для родителей

Парламентарии от фракции «Справедливая Россия» намерены разработать и внести в Государственную думу законопроект, который разрешит родителям выпускников 9-х и 11-х классов брать оплачиваемый выходной день для присутствия на выпускном вечере и на празднике 1 сентября. Об этом в интервью РИА Новости рассказал руководитель думской фракции и лидер партии Сергей Миронов.

«Мы подготовим и внесем в Госдуму новый законопроект — о предоставлении оплачиваемого выходного на выпускной и в День знаний. При всем желании в этом созыве Госдума рассмотреть его не успеет, но мы будем добиваться решения вопроса после выборов – в следующем созыве Государственной Думы», — заявил Миронов.

Политик подчеркнул, что у родителей должна быть законная возможность взять отгул, чтобы посетить торжественное вручение аттестатов или выпускной бал после окончания детьми 9 или 11 класса.

«Многие годы они ждали этого момента, и часто переживают этот день гораздо больше и глубже, чем их дети», — уверен глава партии.

По словам Миронова, такой выходной, как и дополнительный оплачиваемый день отдыха 1 сентября, должен полностью оплачиваться работодателем.

«Мы (ранее — ред.) предлагали прописать эту норму в Трудовом кодексе, и нашу инициативу поддержали многие депутаты из нескольких парламентских фракций», — напомнил он.

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