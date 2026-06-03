«Эпоха дефицита IT-специалистов завершилась»: безработица в России может вырасти до 2,4%

Уровень безработицы в 2026 году может подняться до 2,4% от численности рабочей силы. На данный момент показатель держится в районе 2,2%, сообщает «Российская газета».

При рекордно низкой безработице экономика испытывает дефицит кадров — порядка 3–4 миллионов человек. При этом число свободных мест уменьшилось на четверть, тогда как объем резюме вырос. Острая нехватка сотрудников сохраняется лишь в отдельных отраслях и на конкретных производствах.

Александр Сафонов, профессор Финансового университета при правительстве РФ, отметил: в ближайшие годы произойдет активное перераспределение трудовых ресурсов по нескольким ключевым направлениям. В частности, частные клиники уже начали объединять филиалы и урезать штат административных и маркетинговых работников. После завершения программ льготной ипотеки ожидается замедление темпов жилищного строительства. Предприятия станут реже привлекать сторонних субподрядчиков, что способно повлечь сокращения среди линейного персонала и строительных бригад.

В торговой сфере фиксируется массовый уход покупателей в интернет и на маркетплейсы. Это вынуждает традиционные розничные сети и точки общепита внедрять более гибкие графики, оптимизируя количество смен для продавцов, кассиров и официантов в часы пиковой нагрузки.

По словам Сафонова, эра дефицита IT-специалистов осталась в прошлом. Сегодня на рынке наблюдается перенасыщение кадрами начального и среднего звена. Из-за автоматизации процессов требования к соискателям ужесточились, а сроки поиска работы для начинающих программистов заметно выросли.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье зарплата мастеров по кондиционерам выросла до ₽154 тыс.