«Не надо развращать людей». Патриарх Кирилл призвал творческих россиян «не работать на сатану»

Представителям творческих профессий в России не следует «работать на сатану», развращая окружающих и покидая «светлую сторону». Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время вручения Патриаршей литературной премии, сообщает пресс-служба Русской православной церкви.

«Обращаюсь сегодня ко всем талантливым людям, кто пишет, кто ставит фильмы, кто вообще влияет (на людей – прим. “Газета”) через искусство — не надо развращать людей, не надо работать на сатану! Это сатана развращает людей, убивает нравственное чувство. Разрушает границу между животным миром и человеческим», — сказал предстоятель РПЦ.

Глава церкви добавил: если кого-то подталкивают к подобным поступкам, следует отвернуться, поскольку это «от дьявола приходит».

Патриарх Кирилл отметил, что с талантливого человека — вне зависимости от его профессии — Господь спросит строже, чем с любого другого, ибо тому дана божественная сила.

Он также подчеркнул: одаренные люди нередко растрачивают свои способности на «что-то приземленное», но еще опаснее использовать дар для создания «чего-то низменного и убогого».

Ранее сообщалось о том, что губернатор Андрей Воробьев поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства.